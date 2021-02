Pierer-Gruppe gibt nun bei Fahrrädern Vollgas

2022 Schritt nach Nordamerika geplant

Seit das zur Pierer Mobility AG gewachsene Unternehmen die Fahrradbranche für sich entdeckt hat, kurbeln nicht nur Siege die Produktion bei den Mattighofenern an, sondern erhöht auch die Bewegungsfreude der Menschen die Trittfrequenz. In der E-Bike-Branche will die Pierer-Gruppe nun mehr: Schon heuer soll der Vertrieb der mit Strom betriebenen Husqvarna- und Raymon-Fahrräder auf ganz Europa ausgebaut werden, ab 2022 sollen dann auch in Nordamerika die Pierer-Bikes verkauft werden. Bis 2025 soll der Jahresumsatz in diesem Bereich auf 500 Millionen Euro geschraubt werden.