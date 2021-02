„FFP2-Maske wird uns noch länger begleiten“

Krone: In der Pandemie gibt es sinkende Infektionszahlen bei bestimmten Kinderkrankheiten, Grippefälle gar keine. Was können wir für die Zukunft daraus lernen?

Dr. Tilman Königswieser: Was wir eigentlich seit jeher wissen, aber jetzt gerade eindrucksvoll beweisen können, ist, dass Händehygiene, Abstand und natürlich auch die Maske vor solchen Infektionen schützen. Und all die Krankheiten, die über Tröpfchen ausgebreitet werden, das beste Beispiel ist aktuell die jährliche Grippe, haben es jetzt schwer.