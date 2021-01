Geburtenstation: Protest gegen Aus

Ins Leben gerufen wurde die Petition vom aus der Region stammenden ÖVP-Landtagsabgeordneten Patrik Fazekas. „Viele emotionale Nachrichten von Müttern, die ihr Kind in Oberpullendorf auf die Welt gebracht haben, wurden mir übermittelt“, berichtet der Mandatar. Auch er selbst habe in der Vergangenheit in dem Spital die Babys von Freunden und Bekannten zum ersten Mal in den Arm nehmen dürfen. Er will nun gegen die Schließung ankämpfen. Ein Antrag im Landtag wurde eingebracht.