Altenfachbetreuerin bekommt sechste Urlaubswoche

An AK um Unterstützung gewandt

Die Altenfachbetreuerin sah das anders und wandte sich an die AK Vöcklabruck, um Unterstützung zu erhalten. Diese teilte ihre Rechtsauffassung und gab ihr kostenlosen Rechtsschutz. Da das Land nicht einlenkte, brachte die AK den Fall vor Gericht. Das Verfahren ging bis zum Obersten Gerichtshof und endete mit einem durchschlagenden Erfolg. In allen drei Instanzen bekam die Frau recht. Sie bekommt nun die sechste Urlaubswoche sogar rückwirkend