Hillary Clinton plant TV-Serie über Kämpferinnen

Sie hätten die Produktionsfirma HiddenLight „ins Leben gerufen, um Helden zu feiern - besungene und nicht besungene gleichermaßen - deren Mut zu oft übersehen wird. Und wir könnten nicht begeisterter sein, diese inspirierende Geschichte den Zuschauern auf der ganzen Welt nahezubringen“, so Clinton weiter. Das Buch von Autorin Lemmon basiert auf Interviews und Reportagen über kurdische Kämpferinnen gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Nordsyrien.