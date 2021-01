Amazon könnte weitere Unternehmen anziehen

Verkehrslawine befürchtet

Die Anrainer befürchten eine Verkehrslawine. Laut den eingereichten Unterlagen soll das Zentrum sechs Tage die Woche rund um die Uhr betrieben werden, nur am Sonntag steht es still. In der Nacht werden große Lkw die Ware anliefern. Ab 9 Uhr beginnen die Zustellfahrten mit Kleintransportern, sie dauern bis 22 Uhr. Gerade in Graz könnte ein Zustellung noch am Tag der Bestellung möglich sein - es wäre ein schwerer Schlag für den Innenstadthandel.