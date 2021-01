Reisen: Verboten, aber möglich und versichert

Für Experten ist die Rechtslage zum Reiseverbot nicht so eindeutig wie für das Gesundheitsministerium. Es werden derzeit auch Fernreisen verkauft und angetreten. Die Europäische Reiseversicherung bietet jedenfalls umfassenden Reiseschutz, wie Vorstand Wolfgang Lackner bestätigt: „Auch in Ländern mit Reisewarnstufe 5 und 6 besteht voller Reiseschutz, ausgenommen ist allerdings alles, was in Zusammenhang mit Covid-19 steht.“ Das bedeutet, ein Beinbruch ist versichert, eine Erkrankung an Corona aber nicht. In Ländern ohne Covid-Reisewarnung besteht sogar auch Versicherungsschutz für eine Erkrankung an Corona.