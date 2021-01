Humoristische Hilfe für „Beziehung im Lockdown“

Wie geht Mann/Frau in der Beziehung mit den coronabedingten Herausforderungen - viel Nähe und kaum Möglichkeiten zum gesunden Ausgleich - um? Wie führt man eine glücklich-gefestigte Beziehung? Diesen Fragen geht jetzt das steirische Kabarett-Duo Kaufmann-Herberstein, beruflich wie privat in gegenseitigen festen Händen, ab 29. Jänner in einem spannenden Podcast nach. Unterstützt werden sie dabei vom Paartherapeuten-Paar der „Liebesakademie“. Angesichts weiter andauerndem Corona-Lockdown genau das Richtige!