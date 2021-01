Ab 18.30 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen SV Ried

Salzburg will den Platz an der Sonne in der Fußball-Bundesliga nicht abgeben und sich bereits für die internationalen Aufgaben im Februar einstimmen. Im Heimspiel gegen die SV Ried peilt der Titelverteidiger am Mittwoch (18.30 Uhr) den nächsten fix eingerechneten Dreier an. Die auf Rang zehn zurückgerutschten Oberösterreicher laufen Gefahr, auch nach dem zweiten Auftritt unter Trainer Miron Muslic ohne Punkte dazustehen. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.