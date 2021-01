Ab 18.30 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen Hartberg

Für den TSV geht die Woche der Standortbestimmungen weiter, an deren Ende Salzburg in der Oststeiermark gastiert. Das 0:0 beim WAC hat Schopp ob der „Art und Weise“ gefallen. Der Zugang soll wieder „mutig“ sein, der kommende Gegner biete durchaus Parallelen. „Sie haben enorm viel Qualität und in einigen Bereichen ähnliche Strukturen“, meinte der Trainer. „Wenn man die beiden vergleicht, ist der WAC über einen längeren Zeitraum einfach in vielen Bereichen sicherer als Sturm.“ Der Herbst-Vergleich zwischen Sturm und Hartberg endete nach einem von Dario Tadic in der 94. Minute verwandelten Elfmeter 1:1.