Ab 18.30 Uhr LIVE: Admira gegen FK Austria Wien

Um den Sprung in die Top Sechs noch realisieren zu können, sind bei der neuntplatzierten Austria Siege gefragt. Zweimal in Folge haben die Violetten in dieser Saison noch nicht gewonnen. „Es wäre schon ein Signal, wenn wir gegen die Admira noch einen draufsetzen könnten“, wusste Stöger. Am Sonntag gastiert mit der WSG Tirol dann ein direkter Konkurrent um den Meistergruppen-Platz in Wien.