Ab 18.30 Uhr LIVE: Rapid Wien gegen SKN St. Pölten

Die Rollen sind klar verteilt. „Die Gegner fahren da her und haben wenig zu verlieren. St. Pölten wird auch was mitnehmen wollen“, sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Montag. Da war er sich mit Robert Ibertsberger einig. „Wir sind der klare Außenseiter, der Druck zu punkten liegt klar bei Rapid“, betonte der St. Pölten-Trainer. „Für uns ist das eine Art ‘Bonusspiel‘, bei dem wir trotzdem alles geben werden, damit wir mit etwas Zählbarem die Heimreise antreten können.“