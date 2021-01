Wiener Thinktank erwartet mehr illegale Migration

Mehr Migranten auf zentraler Mittelmeerroute

Auf manchen Routen stiegen die Migrationsbewegungen im vergangenen Jahr sogar dramatisch an, wie etwa von Westafrika in Richtung Kanarische Inseln, wo ein Plus von 900 Prozent (im Vergleich zu 2019) verzeichnet wurde. Auch auf der zentralen Mittelmeerroute nahmen die Ankünfte zu (plus 155 Prozent), ebenso auf der Westbalkanroute (plus 105 Prozent). Einen Rückgang gab es im östlichen Mittelmeerraum (minus 75 Prozent).