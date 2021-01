Corona-Tote: Anteil von Heim-Bewohnern gestiegen

Dass die Zahl der Corona-Toten im Herbst regelrecht explodiert ist, war vor allem auf die Lage in den Pflegeheimen zurückzuführen: 38 Prozent der Corona-Todesfälle waren - Stand Ende November - in Heimen zu beklagen. Daraufhin hagelte es Kritik, Vizekanzler Kogler entschuldigte sich am Jahresende sogar live im Fernsehen für die Situation in den Pflegeheimen, für die Bund und Länder zuständig sind.