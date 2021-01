Suchaktion: Mann (48) aus St. Egyden wird vermisst

Der 48-Jährige wurde am Mittwoch gegen 9 Uhr zuletzt in seinem Wohnhaus in St. Egyden gesehen. Seither gilt er als vermisst. Die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten führte bereits eine Suchaktion in der unmittelbaren Umgebung mit vier Spürhunden und zwei Stöberhunden durch, doch leider bisher ohne Erfolg.