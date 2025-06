Rallye-Champ streut Kärntner „Rohdiamant“ Rosen

Bescheidenes Talent

Die Begeisterung für den Motorsport liegt beim 20-Jährigen in der Familie. Papa Günther – Chef des Wolfsberger Unternehmens „Lico“ (einst Hauptsponsor der Lavanttal-Rallye) – ist selbst sechsmal beim Lauf in der Heimat gestartet. Die Firma tritt auch als Sponsor am Auto (vom Motorsportteam Waldherr) auf. „Maxi ist echt ein Rohdiamant. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch einiges kommt“, so Winter. „Ich will es langsam angehen, habe ja noch nichts erreicht – derzeit ist es nur ein Hobby von mir“, bleibt Lichtenegger selbst bescheiden.