Auf Zapfpause folgt bei Brau Union Sparkurs

Arbeitsstiftung im Vorjahr gegründet

Konkrete Zahlen könne man nicht nennen, da sich das Ausmaß der Krise noch nicht abschätzen lässt. „Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele über natürliche Abgänge zu erreichen, über alle Standorte und Funktionen hinweg“, so Straka. Die Brau Union zählt 2700 Mitarbeiter in Österreich. Über 1400 Beschäftigte sind aktuell in Kurzarbeit. Schon im Vorjahr wurde eine Arbeitsstiftung gegründet.