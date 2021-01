Trotz Viruskrise blickt die Welt auf die Planai

Die Slalom-Asse nehmen die Planai ins Visier! Zuletzt trainierten die Ski-Stars rund um Marco Schwarz und Co. noch in Tirol (siehe Ski-Extra in der Blattmitte), Dienstag steigt dann aber der steirische Höhepunkt in Schladming. Die „Krone“ hat die wichtigsten Zahlen und Fakten zum „speziellsten“ Nightrace aller Zeiten.