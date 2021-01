Justin Timberlake ist 40: „Es geht bergauf, Baby“

Mit Liebe zu Britney Spears in Schlagzeilen

Nach schleppendem Start lief es immer besser für die großen Rivalen der Backstreet Boys. Mit Pophymnen wie „I Want You Back“, „Tearin‘ Up My Heart“ oder „Bye Bye Bye“ hopsten die fünf Teenager synchron über die Bühnen der Welt - schreiende Mädchen pflasterten ihren Weg. Das Album „No Strings Attached“ aus dem Jahr 2000 wurde zu einer der am schnellsten verkauften Platten jemals. Bei dem Quintett oft ganz vorn: Justin Timberlake.