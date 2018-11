Paris Hilton hat Verlobung mit Chris Zylka gelöst

Die 37-Jährige hatte zwei Tage nach Silvester 2018 per Social Media ihre Verlobung bekannt gegeben. Zylka hatte in Aspen im Schnee um ihre Hand angehalten - mit einem Mega-Klunker. Ein Foto davon stellte Hilton dann auf Instagram. Danach war das Paar unzertrennlich. Zylka reiste seiner Verlobten zu deren weltweiten DJ-Auftritten hinterher. Dass er an ein Leben „bis dass der Tod euch scheidet“ glaubte, bewies, dass er sich den Namen seiner Liebsten auf seinen Arm tätowieren ließ.