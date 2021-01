„Pauschalverurteilung ist für mich ungerecht“

Organisierte Aktionen von Bürgermeistern und deren Umfeld seien natürlich abzulehnen. Dass aber neue, unvorhersehbare Situationen in der Praxis auftreten können, habe er an den zwei Impftagen im Heim erlebt. Der Leiter eines Oberländer Pflegeheimes verweist darüber hinaus auf das Schreiben der Landessanitätsdirektion vom 31. Dezember. Demzufolge „können und sollen“ sich neben den Bewohnern und dem gesamten Personal auch „Personen mit einer regelmäßigen Tätigkeit oder einem regelmäßigen Aufenthalt in Alten- und Pflegeheimen“ frühzeitig impfen lassen.