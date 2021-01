Video: Das passiert, wenn Godzilla Wien heimsucht

„Was passiert, wenn in Wien ein Godzilla mit 1000 kt Amok läuft?“, fragen die YouTuber in ihrem Video, das ganz nüchtern „Folgen eines Godzilla-Angriffs auf Wien“ tituliert wurde und damit direkt auf ein - zwischenzeitlich bereits wieder entferntes - Video ähnlicher Machart anspielt, in dem das Außenministerium die Auswirkungen einer Atombombenexplosion in Wien simuliert hatte.