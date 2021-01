USA: Unbekannter knackt 739-Mio.-Dollar-Jackpot

Ein Lottospieler aus Detroit im US-Bundesstaat Michigan hat am Wochenende einen milliardenschweren Jackpot geknackt. Der Glückspilz tippte als einziger Spieler die Gewinnzahlen 4, 26, 42, 50, 60, 24 sowie die Zusatzzahl 24 richtig und kassiert 739,6 Millionen Dollar. Für diese Summe werden bei Einmalauszahlung in bar Steuern in Höhe von 200 Millionen Dollar fällig. Die Gewinnwahrscheinlichkeit stand bei 1 zu 303 Millionen.