Lottosieger holt Gewinn in „Scream“-Maske ab

Keine Rechnung offen hat dieser Lottogewinner aus Jamaika. Damit das auch so bleibt, hat sich der Gewinner von 158 Millionen Jamaika-Dollar (circa eine Million Euro) seinen Scheck in auffälliger Verkleidung abgeholt. In einer „Scream“-Maske, schwarzen Handschuhen und einem grauen Kaftan posierte er für die Fotografen.