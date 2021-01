Alpinistin im Gesäuse 300 Meter abgestürzt - tot

Eine 42-Jährige ist am Samstag bei einer Bergtour im Gesäuse im Bereich des Admonter Kaiblings (Bezirk Liezen in der Steiermark) abgestürzt. Ihr Begleiter verständigte die Einsatzkräfte, doch die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Sie war nach Angaben der Bergrettung rund 300 Meter in die Tiefe gestürzt.