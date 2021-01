Wilder Sturz von Ledecka sorgt für bange Momente

Venier leidet mit

Nach ihrem wilden Crash konnte Ledecka zum Glück ohne fremde Hilfe ins Ziel fahren. Sie hatte jedoch Schmerzen am Arm und eine Wunde im Gesicht. „Ich bin froh, dass Ester gleich wieder gestanden ist. Ein Sturz ist nie was Schönes“, so ÖSV-Dame Stephanie Venier, die am Vortag schwer gestürzt war.