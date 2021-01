Ein steirischer Bäcker auf der Erfolgsspur

Da das Geschäft so gut läuft („die Leute stehen Schlange bei uns“), investierte Pfleger zuletzt insgesamt 400.000 Euro in den Betrieb. „Wir haben so viele Aufträge, arbeiten am Limit. Wir sind ständig am wachsen.“ Was den Erfolg des mehrfach ausgezeichneten Betriebes ausmacht? „Regionalität wird bei uns ganz groß geschrieben. Rohmilch, Honig, Bio-Freiland-Eier, Roggen, Dinkel, Topfen – alles Zutaten, die wir aus dem Schöckl- und Almenland beziehen. Und das schätzen die Kunden, hier hat ein Wertewandel stattgefunden. Den Leuten ist klar, wenn wir jetzt nicht beim Dorfbäcker einkaufen, dann ist er weg.“