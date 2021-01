Tennis-Star infiziert sich nach Quarantäne-Bashing

„Sorry guys“

Die Nummer 67 der WTA-Rangliste schrieb auf twitter: „Gesundheit ist immer Priorität und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier in Australien sein kann. Quarantäne und die anderen Maßnahmen sind derzeit lebenswichtig. Ich habe früher über Regeln gesprochen, die sich über Nacht verändert hatten, aber ich habe jetzt die traurige Situation, in der wir leben, begriffen. Sorry, Kinder. Bleibt gesund.“