Impf-Drängler lassen die Wogen weiter hochgehen

Einer von den „Ertappten“ ist der Brucker Bürgermeister Peter Koch. Als Obmann des Sozialhilfeverbandes habe er sich am 13. Jänner in einem Pflegeheim impfen lassen, bestätigte der SPÖ-Politiker. „Ich möchte dort so rasch wie möglich wieder persönlich anwesend sein, ohne jemanden zu gefährden.“ Aus heutiger Sicht würde er sich aber nicht noch einmal impfen lassen. Die Brucker Opposition tobt jedenfalls, die FPÖ will einen Misstrauensantrag gegen Koch einbringen.