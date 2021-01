Zwei Arbeiter in Tirol bei Explosion verletzt

Ein 44-jähriger Österreicher und sein deutscher Arbeitskollege (45) waren am Mittwoch in einer Firma in Brixlegg damit beschäftigt, flüssiges Kupfer aus einem Hochofen in eine Form zu gießen. „Bei diesem Vorgang kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer kleinen Explosion, woraufhin das etwa 1150 Grad heiße Kupfer über die Sicherheitswand hinaus in Richtung der beiden Arbeiter spritzte“, heißt es seitens der Polizei.