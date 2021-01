Streit um Pizza: beleidigter Koch stach zu

„Du kannst nicht kochen!“, soll ein Kärntner Gastronom seinen Pizzabäcker kritisiert haben. Das ärgerte den 55-Jährigen laut Staatsanwältin Doris Kügler so sehr, dass er den Chef mit einem Steakmesser sogar in den Kopf stach - mehrmals und so heftig, dass die Spitze stecken blieb. Der Angeklagte beteuert trotzdem, es sei nur ein Unfall gewesen.