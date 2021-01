In Hagenbrunn kiloweise „Gras“ geerntet

Einen blühenden Handel mit Marihuana hatte ein 47-Jähriger aufgezogen – bis er von heimischen Ermittlern festgenommen wurde. Bei der folgenden Hausdurchsuchung in Wien-Floridsdorf wurden sogar erfahrene Beamte stutzig. In Plastiksackerln hatte der Serbe an die zehn Kilo (!) verkaufsbereites Rauschgift verpackt. Der Verdächtige führte die Polizei später zu seiner professionellen Plantage, die er sich in einem abgelegenen Betriebsgebiet in Hagenbrunn im Weinviertel einrichtet hatte: 1156 Cannabis-Pflanzen sichergestellt!