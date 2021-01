Bald monatlich 10 Gratis-Antigentests für daheim?

„Testen ist ein Schlüssel in der Pandemiebekämpfung“, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die in der Krise nun auf mehr Eigenverantwortung setzt und ebenjene auch fordert. „Das muss der neue Weg sein.“ Die Corona-Tests, die es zur Eigenanwendung ja bereits gebe, müssten nun von der Regierung beschafft und kostenlos und so breitflächig wie möglich über die Apotheken den Menschen angeboten werden. „Sie müssen zu den Menschen nach Hause ins Wohnzimmer“, fordert die Parteichefin.