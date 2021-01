Salma Hayek meditiert im Lockdown im Bikini

Auch Instagram gewährt die mexikanische Schauspielerin und Ehefrau des französischen Luxus-Marken-Milliardärs François-Henri Pinault Einblick in ihr Leben im Lockdown, das sehr gesund ist. Neben einer gesunden Ernährung, hält die aus Filmen wie „From Dusk Till Dawn“ (1996) oder „Frida“ (2002) bekannte Schauspielerin sich mit Wassersport und viel des Sonnenvitamins D fit. Auch auf die Seele vergisst sie nicht und setzt sich schon einmal im Bikini im Yogasitz ins seichte Wasser am Ufer des Meeres oder in den warmen Sand am Strand und meditiert. Zu zwei Instagram-Fotos von sich, auf denen sie Entspannungsübungen in einem schwarzen Zweiteiler macht, erklärte sie: „Wir müssen cool bleiben.“