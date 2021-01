Kauf-Chancen bei Bernardo sind wohl gering

Alles Schnee von vorgestern – denn schon am Dienstag schlenderte der mit Leihvertrag bis Sommer ausgestattete Brasilo wieder durch die Bullen-Arena. „Meine Mission ist, Pokal und Liga in Österreich zu gewinnen. Und warum nicht, vielleicht geht das auch in der Europa League“, grinste die Frohnatur. Für Bernardo klar: „Ich bin jetzt ein besserer Spieler, mit viel mehr Erfahrung. Ich habe Deutsche Bundesliga, Champions League und Premier League gespielt!“