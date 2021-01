Deutschland will Home-Office stärker ausweiten

Rekord-Neuverschuldung in Deutschland

Allein die Umsatzverluste des gesamten Winter-Lockdowns dürften sich bis Ende Jänner auf rund zehn Milliarden Euro aufsummieren. Überhaupt hat Deutschland im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie so viele neue Schulden aufgenommen, wie nie zuvor. Das Finanzministerium teilte am Dienstag mit, dass man im Vorjahr zusätzliche Kredite in der Höhe von 130,5 Milliarden Euro beantragt hätte.