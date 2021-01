Für das Fußball-Unterhaus wird es immer enger

Schließlich geht’s mit den Nachträgen in der Regionalliga Ende Februar los, im März starten alle Ligen durch. „Drei Wochen Vorbereitungszeit müssen genügen, der Terminplan ist schon völlig ausgereizt.“



Druck erhöht

Daher sei auch ein späterer Unterhaus-Start nicht möglich. Bartosch: „Der würde bedeuten, dass die größeren Ligen nicht zu Ende gespielt werden könnten. Außer man spielt in den Juli rein und ändert das Transferfenster.“ Die Teamsportverbände erhöhten gestern jedenfalls den Druck auf die Politik, bildeten eine Corona-Allianz. Ziel: Eine an die Öffnung der Schulen gekoppelte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Amateur- und Nachwuchsbereich.