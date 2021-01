Regionales wird jetzt im „Kistl“ geliefert

Produkte direkt aus der Region sind bei vielen Supermarkt-Lieferdiensten rar. Ganz anders ist dies etwa beim „Markt der Erde“-Kisterl, das bequem online bestellt werden kann. Insgesamt 27 verschiedene Produzenten liefern in den Bezirken Neusiedl und Eisenstadt sowie in Teilen Niederösterreichs und in Wien völlig kontaktlos. Bestellt werden muss immer bis Sonntagabend. Geliefert wird dann mittwochs zwischen 13 und 20 Uhr.