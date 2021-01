China: Lebenszeichen von verschütteten Bergleuten

Eine Woche nach einer Explosion in einer Goldmine im Osten Chinas gibt es Lebenszeichen von zwölf verschütteten Bergleuten. Rettungstrupps hätten Löcher in die Grube in Qixia nahe Yantai in der Provinz Shandong gebohrt und zunächst Schläge gegen das Bohrgestänge gehört, berichteten am Montag staatliche Medien. Über das Loch seien dann Nährstofflösungen an Stahlseilen in die Tiefe hinabgelassen worden. Die Retter hätten gespürt, wie von unten an den Seilen gezogen worden sei, hieß es.