Lieferchaos bei den Corona-Test-Kits

Teilweise umsonst wurde am Sonntag in Burgenlands Schulen auf die Lieferung von Corona-Test-Kits gewartet. Laut Lehrergewerkschaft trafen die Sets zu spät, nur in geringer Menge oder gar nicht ein. „Ich dachte, es gibt keine Steigerung der Missstände, aber wir wurden wieder eines Besseren belehrt“, übt Manuel Sulyok, der Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, jetzt Kritik am Bildungsministerium.