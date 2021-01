Kitzbühel: Großkampftag nach schneereicher Nacht

45-köpfige Stamm-Crew

Die Kernmannschaft der Pisten-Crew ist 45 Köpfe stark, aufgeteilt in Kleingruppen, und über 14 Tage lang im Einsatz. Montag kommen 50 Skilehrer dazu, die das Rutschkommando bilden, heuer sind das laut Hauser ausschließlich Einheimische. Die Sicherheitsmannschaft, weitere 30 Leute, marschiert auf, wenn der Schnee rausgeräumt und die Maschinen wieder weg sind. Sie stellen die Zäune und Netze auf. Schlussendlich sind ein Sprühteam, das die blaue Farbe aufträgt, und ein Stangenteam an der Reihe. Das Bundesheer rückt Montagfrüh mit hundert Mann an.