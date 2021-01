99ers-Sieg in Linz: Viel Spaß mit dem „Ex“

57. Minute: 1:1-Ausgleich der 99ers! Und diesmal schlug Daniel Oberkofler zu. Elf Saisonen lang war der Steirer Fanliebling in Linz. Mittlerweile ist „Obi“ längst Kapitän in Graz und rettete die Gustafsson-Truppe in Überzahl doch noch in die erhoffte Verlängerung.