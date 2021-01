Autofahrerin (22) stürzte in Straßengraben

Die Frau konnte über die Beifahrertüre aus dem Wrack klettern. Nachkommende Autofahrer alarmierten die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Tauernklinikum Zell am See geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr stand ebenso im Einsatz und barg das beschädigte Auto. Ein Alko-Test verlief negativ.