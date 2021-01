Lockdown-Verlängerung bedeutet „Totalausfall“

Auch in seiner Funktion als stellvertretender Bundesobmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft hat Gerber in Wien die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen deponiert: „Diese Gelder müssen jetzt rasch fließen. In einer normalen Saison ist der Tourismus die Cash-Cow für den Staat und sorgt für sprudelnde Steuereinnahmen. In dieser Ausnahmesituation brauchen jetzt unsere Betriebe Hilfe. Der Umsatzersatz vom Dezember muss jedenfalls für die Dauer des Lockdowns verlängert werden.“