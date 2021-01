Trainer zufrieden, aber „es fehlt noch einiges“

„Bin zufrieden mit dem Kader“

Mit von der Partie waren beim Winterkönig auch die beiden Neuen Lukas Fadinger und Tobi Koch, der beim Trainingslager in dieser Woche aufgrund des Bundesheeres nicht immer verfügbar war. „Um das auszugleichen, hat er auch 90 Minuten gespielt“, so Semlic. „Beide sind positive Talente, die uns sicher weiterhelfen werden. Wir wissen, was sie schon können, aber auch, was noch nicht.“ Weitere Neuverpflichtungen schließt der Trainer aber aus. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Kader. Wir haben ein tolles steirisches Gesicht, genau das ist unser Weg“, sagt Semlic.