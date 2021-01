„Die Liebe zur Stadt ist jetzt noch inniger“

Es ist ja nicht so, dass die Amtsgeschäfte jetzt bis zur Wahl stillstehen und man danach bei null startet. In den letzten Gemeinderatssitzungen der vergangenen Periode sind noch etliche Vorhaben beschlossen worden, die jetzt umgesetzt werden. Da denke ich zum Beispiel an den LUP-Bus-Ausbau oder den Fast-Neubau des Seniorenwohnheims Stadtwald. Das Jahr 2024 ist auch nicht mehr weit hin. Bis dahin wollen wir die großen Projekte aus der Bewerbung zur Kulturhauptstadt umgesetzt haben. Es gibt viel zu tun – und ich freue mich darauf.