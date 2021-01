Skigebiet auf der Wurzeralm geht in Teilbetrieb

Lifte laufen nur mehr am Wochenende

Somit laufen die Lifte auf der Wurzeralm nur noch am Wochenende, ausgenommen sind die oö. Semesterferien von 15. bis 21. Februar. Dabei ist der Schnee super: So sind seit heute zusätzlich die Abfahrt Gammering und der Frauenkarlift geöffnet.