Abwasserprobleme | Was uns fehlt

Was uns fehlt. Arthur Schopenhauer sagte einst: Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. „Inzwischen fehlt uns aber schon ganz schön viel!“, schreibt uns Leser Josef Blank: „In Corona-Zeiten wie diesen komme ich mir nämlich vor wie ein blinder Passagier auf der Titanic, der auf den Eisberg wartet. Und weiter: “Ich mache mir jetzt wirklich schon große Sorgen, wie das weitergehen soll? Frau Merkel denkt laut über eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis Ostern nach, und von unseren Politikern hört man bereits Ähnliches. Das würde unsere Wirtschaft aber nicht aushalten. Man möchte ja auch gerne wieder einmal die Möglichkeit bekommen, zum Friseur zu gehen, damit man nicht aussieht wie der Rübezahl. Ich schlage daher vor, die Dienstleister und den Handel wenigstens für eine Woche zwischendurch aufzusperren, um notwendige Dinge kaufen zu können.„ Ähnlich sehen und fordern es auch viele namhafte Unternehmer, die heute in der “Krone" für ein rasches Aufsperren mit allen Sicherheitsmaßnahmen plädieren. Ansonsten seien Zehntausende Jobs nicht mehr zu retten, die Staatshilfen decken bei weitem nicht mehr den eigentlichen Bedarf. Düstere Aussichten fürwahr…