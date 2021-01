Jochberg: 600 ausgewertete PCR-Tests negativ

Bei den 17 Verdachtsfällen handelt es um zwölf Briten, sowie jeweils eine Person irischer, estnischer, isländischer, spanischer und niederländischer Staatsbürgerschaft. Alle waren in der Personalunterkunft in Jochberg gemeldet. Vorerst gab es keine Hinweise, dass die Personen in den vergangenen Wochen Reisetätigkeiten unternommen hatten. „Es handelt sich jedenfalls um eine homogene Gruppe mit wenig Kontakt zu anderen Personen“, erklärte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes. Wo sich die Gruppe angesteckt hat, war noch unklar. Ob die von den 17 Betroffenen besuchte Ausbildung hinsichtlich der corona-bedingten Maßnahmen rechtskonform war, gilt es noch zu klären.