Corona: Bereits über 6000 Steirer geimpft

In der Steiermark wurden bis Dienstag 6.255 Personen geimpft. Das ist nur etwa halb so viel wie in Niederösterrich. Es soll aber bald bergauf gehen: Nach Angaben der Landeskommunikation mit Stand 12. Jänner hat die grüne Mark von allen Bundesländern mit 26.000 Impfdosen die meisten bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft abgerufen.